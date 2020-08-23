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Aktüel GÜNCELLEME - Adana'da orman yangını
Aktüel

GÜNCELLEME - Adana'da orman yangını

Kozan ilçesindeki yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle bazı evler boşaltıldı DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-23 14:52:41 -
GÜNCELLEME - Adana'da orman yangını

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle bazı evler boşaltıldı.

Kuyubeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Adana Orman Bölge Müdürlüğüne ait 30 arazöz, 15 su tankeri, 6 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağıyla alevlere müdahale ediliyor.

Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle bazı evlerin boşaltıldığı öğrenildi.

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