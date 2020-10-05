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Aktüel GÜNCELLEME - Adana'da orman yangını
Aktüel

GÜNCELLEME - Adana'da orman yangını

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-05 18:36:54 -
GÜNCELLEME - Adana'da orman yangını

ADANA (AA) - Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, otluk alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Çörten Mahallesi mevkisinde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede ormana sıçradı.

İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, 5 su tankı, 60 işçiyle bir helikopter bölgeye yönlendirildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.



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