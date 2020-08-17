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Aktüel

GÜNCELLEME - Adana'da orman yangını

Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-17 15:18:08 -
GÜNCELLEME - Adana'da orman yangını

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çamlarca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye ilk etapta Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 3 iş makinesi ve 10 teknik ekiple bir helikopter yönlendirildi.

Alevleri kontrol altına almak için 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 25 arazöz ve 2 iş makinesi daha söndürme çalışmalarına katıldı.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.


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