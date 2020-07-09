GÜNCELLEME - Adana'da kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Emek Mahallesi'nde, market alışverişi sonrası evine dönen Seda Ölmezer'in (30) yanına, yolda yürüdüğü sırada bir kişi yaklaştı.

Şüpheli, kadının elindeki cep telefonunu zorla alıp olay yerinden kaçtı.

Kadının yardım çığlıkları üzerine bölgedeki vatandaşlar peşine düştüğü zanlıyı yakalayıp üzerindeki cep telefonunu da aldı.

Daha sonra şüpheliyi elinden kaçıran vatandaşlar, cep telefonunu Seda Ölmezer'e teslim edip durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekip, bölgedeki semt pazarının güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin "hırsızlık", "uyuşturucu madde kullanmak" ve "yaralama" olaylarından emniyette 14 suç kaydı bulunan Şehmuz S. (19) olduğunu belirledi.

Zanlı, saklandığı adrese yapılan baskınla yakalandı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Kadının zanlıya direnmesi kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüpheli, kadını takip edip daha sonra elindeki cep telefonunu zorla almaya çalışıyor.

Zanlı, kendisine direnen kadının elindeki cep telefonunu alıp kaçıyor.

Bu sırada olaya şahit olan bir kadın ve motosiklet sürücüsü de şüphelinin peşine düşüyor.

- Kapkaç mağduru yaşadıklarını anlattı

Seda Ölmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, alışveriş sonrası şüpheli tarafından takip edildiğini, bunun üzerine hızlı yürümeye başladığını söyledi.

Ölmezer, zanlının telefonunu almaya çalışacağını düşünmediğini anlatarak, "Çok yakınımda yürüyordu ve sözlü tacizde bulunacağını düşündüm." dedi.

Şüphelinin kendisine daha da yaklaşması üzerine hızını arttırdığını dile getiren Ölmezer, şunları kaydetti:

"Semt pazarına yakındım ve oranın güvenlik görevlisinden yardım almak istedim. Bu sırada zanlı elimdeki telefonu almak istedi. Alamayınca da 'telefonu ver' dedi. Direnmem üzerine elimden tutup zorla telefonu almaya çalıştı. Elinden ısırıp kurtulmak istedim ama başaramadım. Telefonu elimden alıp gittiğinde ise sinir krizi geçirdim. Olaya şahit olan komşumuz ve bir motosikletli zanlının peşine düştü. Daha sonra bazı gençler zanlıyı yakalayıp telefonumu almışlar. Polisler de şüpheliyi yakalamak için çok çaba harcadı ve sonunda yakaladı."

Ölmezer, zanlının tutuklanmasına sevindiğini sözlerine ekledi.