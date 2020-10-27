GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bölgedeki bazı evler tedbiren boşaltıldı DETAYLAR EKLENDİ
ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Kuytucak Mahallesi Kuzeren mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar, yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 15 arazöz, 7 su tankı ve 120 personelin yangına müdahalesi devam ediyor.
Yangın nedeniyle Kuytucak Mahallesi'ndeki bazı evler tedbiren boşaltıldı.
Bölgede arıcılık yapan ve kovanlarının yandığını belirten Orhan Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Arı kovanlarım yandı, kurtaramadım." diyerek gözyaşı döktü.