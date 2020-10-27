  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Aktüel

GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bölgedeki bazı evler tedbiren boşaltıldı DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-27 17:15:55 -
GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Kuytucak Mahallesi Kuzeren mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar, yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 15 arazöz, 7 su tankı ve 120 personelin yangına müdahalesi devam ediyor.

Yangın nedeniyle Kuytucak Mahallesi'ndeki bazı evler tedbiren boşaltıldı.

Bölgede arıcılık yapan ve kovanlarının yandığını belirten Orhan Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Arı kovanlarım yandı, kurtaramadım." diyerek gözyaşı döktü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın 'boykot' çağrısı sonrası Fransa'dan dikkat çeken hamle!
Gündem

Erdoğan'ın 'boykot' çağrısı sonrası Fransa'dan dikkat çeken hamle!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef gösteren skandal açıklamaları Türkiye başta olmak üzere İslam ülkeleri..
Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan cevabını aldı
Dünya

Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan cevabını aldı

Azerbaycan ordusu, ateşkese rağmen saldıran işgalci Ermenistan askerlerini geri püskürttü.
Millete küfreden terzi yamağı kepenkleri indirdi
Gündem

Millete küfreden terzi yamağı kepenkleri indirdi

Türkiye ve Türk milletine yönelik onlarca hakaret ve küfürlü sözleriyle gündemden düşmeyen Barbaros Şansal, Türkiye'deki faaliyetlerini durd..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay