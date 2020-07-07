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GÜNCELLEME - Adana merkezli 4 ilde şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

GÖZALTI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-07 16:42:34 -
GÜNCELLEME - Adana merkezli 4 ilde şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

ADANA (AA) - Adana merkezli 4 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Adana, Bingöl, Diyarbakır ve İstanbul'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen 40 şüpheliye ait adreslere özel harekat polisleri ve helikopter desteğiyle şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyonda, ekipler, kapılarını koçbaşıyla kırarak girdikleri evlerde narkotik köpekleriyle arama yaptı. Adreslerde, 610 gram esrar, 19 kök Hint keneviri ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Baskınlar sırasında bazı özel harekat polisleri de evlerin damları ve sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 16 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Ekipler, firari 24 şüpheliyi arıyor.

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