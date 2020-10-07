  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
Aktüel

GÜNCELLEME - Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen zanlıların, haklarında örgütün "mahrem yapılanması" içerisinde bulundukları yönünde ifade beyanları yer aldığı ileri sürüldü GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-07 10:50:41 -
GÜNCELLEME - Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

ADANA (AA) - Adana merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve haklarında örgütün "mahrem yapılanması" içerisinde bulundukları yönünde ifade beyanları yer alan 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Tokat, Nevşehir, Samsun, Kilis, Batman, Şırnak, Mersin ve Osmaniye'de belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenlerin yanı sıra aktif görevde bulunan doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 2 zanlı aranıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Piyasaları altüst etti: Trump'ın kararı sonrası ABD borsaları çakıldı!
Dünya

Piyasaları altüst etti: Trump'ın kararı sonrası ABD borsaları çakıldı!

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsle mücadele için yapılması planlanan teşvik paketi görüşmelerini durdurma kararı aldı. Trump'ın bu kara..
ABD'den son dakika Türkiye açıklaması
Dünya

ABD'den son dakika Türkiye açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini test edeceği yönündeki gelişmelerin ardından bi..
Bölgede gerilim patlarken Rusya’dan savaş açıklaması
Dünya

Bölgede gerilim patlarken Rusya’dan savaş açıklaması

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Azerbaycan ve Ermenistan geriliminde Türkiye’yi suçlayarak, ‘bölgede yeni bir sa..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay