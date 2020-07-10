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GÜNCELLEME - Adana merkezli 10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı

GÖZALTI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-10 11:07:39 -
GÜNCELLEME - Adana merkezli 10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı

ADANA (AA) - Adana merkezli 10 ilde yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Ukrayna ve Gürcistan üzerinden yasa dışı bahis oynatanlar ve bunlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik çalışma başlatı.

Polis, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 38 şüphelinin yakalanması için Adana, Aydın, Isparta, Antalya, Bursa, Trabzon, İzmir, Zonguldak, Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerden birinde yapılan aramada, bir tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 21 şüpheli, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.


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