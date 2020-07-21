GÜNCELLEME - Adana Adliyesi önünde çıkan silahlı kavgada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

ADANA (AA) - Adana Adliye binası önünde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda yaklaşık 2 ay önce 2 grup arasında çıkan ve olayla ilgisi olmayan bir kişinin yaralandığı silahlı kavganın Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek ilk duruşması için geldikleri adliye binası önünde karşılaşan tutuksuz sanıklar Nuri Ö. (36) ile Adem G. (26) arasında tartışma çıktı.

Daha sonra 2 taraf arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada Nuri Ö'nün demirle saldırdığı, Adem G'nin de tabancayla karşılık verdiği iddia edildi. Nuri Ö, kurtulmak için adliye binasına sığındı. Olay sırasında Nuri Ö. ile 2 kişi daha mermilerin hedefi oldu.

Arbede sırasında 3 çocuğun da aldıkları darbeler nedeniyle yaralandıkları öğrenildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı, baygınlık geçiren bir kişiye 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheli Adem G'yi kovalamaca sonucu girdiği sokakta yakaladı.

Türkmenbaşı Bulvarı'nda 12 Mayıs'ta aralarında husumet olan 2 taraf arasında silahlı kavga çıkmış, olayla ilgisi olmayan bir kişi yaralanmıştı. Olay sırasında yoldan geçen, aralarında sivil polis arabasının da olduğu 3 araca mermi isabet etmişti.

Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanmıştı.



