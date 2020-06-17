GÜNCELLEME - ABD yönetiminden Beşşar Esed dahil 39 Suriyeli yetkiliye yaptırım

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası" kapsamında, Beşşar Esed ve eşi de dahil 39 Suriyeli üst düzey yetkili ile kurumu yaptırım listesine aldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de Esed rejiminin bugüne kadar işlediği suçlara karşı Amerikan yönetiminin sessiz kalmayacağını vurguladı.

Pompeo, 2014'te Esed rejiminin, rejim muhaliflerini tuttuğu hapishanelerde işkenceyle öldürülen tutukluların fotoğraflarını dünya basınına sızdıran askeri polisin kod ismi olan Sezar'ın (Caesar) adıyla kabul edilen yasa ve 13894 sayılı Başkanlık kararnamesi kapsamında ilk kez Esed rejimine yaptırımlar getirdiklerini belirtti.

- Esed'in eşi ve kardeşi de listede

Pompeo, başta Suriye rejiminin başındaki isim olan Esed ve eşi Esma Esed dahil olmak üzere toplam 39 Suriyeli üst düzey yetkiliyi ve bazı kurumları yaptırım listesine aldıklarını ve rejim üzerindeki ekonomik ve siyasi baskıyı artıracaklarını ifade etti.

Aynı kapsamda Suriye'deki savaş suçlarının fonlanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle Muhammed Hamşo ve İranlı milis grubu Fatımiyyun Tugayı da listeye eklendi.

Ayrıca Esed'in kardeşi ve rejim ordusu generallerinden Mahir Esed ile çok sayıda rejim generali de yaptırım listesine alındı.

Pompeo, söz konusu yaptırımların devam edeceğini ve Esed rejimi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararına uygun bir çizgiye gelene kadar baskıyı artıracaklarını vurguladı.

- Rusya ve İran da yaptırımlara maruz kalabilir

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamada da söz konusu yaptırımların devam edeceği ve Esed rejimi BMGK'nin 2254 sayılı kararına uyana kadar yaptırımların süreceği bildirildi.

Esed rejimi ile iş birliği yapan tüm ülke ve kurumların da Caesar Yasası kapsamında yaptırımlara maruz kalacağının altını çizen Bakanlık, isim zikretmeden Rusya ve İran gibi ülkelere "gözdağı" verdi.

Açıklamada, "Yaptırımların amacı Suriye halkı değil, savaştan çıkar sağlayan Esed rejimi ve rejim yöneticileridir." ifadesine yer verildi.

Söz konusu yaptırımlar, listeye alınan kişilerin ABD'ye seyahatlerini yasakladığı gibi ABD finansal sisteminden dışlanmalarını ve herhangi bir Amerikan kurumu ile iş yapmalarını da engelliyor.

Yaptırımların, zaten ekonomik açıdan zor durumda olan Suriye rejiminin finansal yapısını daha da olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

- "Sezar" sızıntıları dünya gündemine oturmuştu

ABD Kongresinde geçen aralık ayında kabul edilen ve 180 gün sonra yürürlüğe gireceği belirtilen yasanın başlığında yer alan "Sezar", 2014'te Esed rejiminin, rejim muhaliflerini tuttuğu hapishanelerde işkenceyle öldürülen tutukluların fotoğraflarını dünya basınına sızdıran askeri polisin kod adı olarak kullanılmıştı.

Sezar kod adlı askeri polisin çektiği fotoğraflar 2014'te ilk kez Anadolu Ajansı tarafından yayımlamış, söz konusu fotoğraflar Esed rejiminin sistematik işkence yaparak ve aç bırakarak öldürmek dahil, işlediği savaş suçlarının delili olarak büyük yankı uyandırmıştı.