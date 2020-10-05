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Aktüel GÜNCELLEME - 9 yıl önce eşini öldüren zanlı Muş'ta yakalandı
Aktüel

GÜNCELLEME - 9 yıl önce eşini öldüren zanlı Muş'ta yakalandı

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-05 18:37:44 -
GÜNCELLEME - 9 yıl önce eşini öldüren zanlı Muş'ta yakalandı

MUŞ (AA) - Bursa'da 9 yıl önce eşini 26 yerinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Muş'ta yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Muş Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2011 yılında Bursa'da eşi Dilek Tüncer'i öldüren Adem Tüncer'in yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Aylarca süren takip sonucu sahte kimlik kullanan zanlının Muş'un Toprakkale köyünde yaşadığını tespit eden ekipler, belirledikleri adrese operasyon düzenledi.

Drone de kullanılan operasyonda Tüncer, saklandığı evin merdiveninin altındaki gizli bölmede yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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