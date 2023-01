Güncelledi: Telefonlar için taksit limiti değişti! BDDK'dan Cep telefonları için yeni bir karar resmen duyuruldu

Telefon almak için bazı vatandaşlar kredi kartı kullanıyor. Kredi kartı kullanımı durumunda taksitlendirme seçenekleri de mevcut. Daha önce alınan bir karar sonrasında telefon alımlarında taksitler sınırlandırılmıştı. Bu karar ile beraber telefon alımı zorlaşmıştı. Böyle bir kararın alınmasının sebebi, vatandaşların bütçesine uygun cihazlar almasıydı.

Son dönemlerde enflasyon artışı sebebiyle akıllı telefon fiyatlarında da artış yaşandı. Yaşanan artış sebebiyle telefonlar için uygulanan taksit limitleri düşük kalmaya başlamıştı. Bu doğrultuda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yeni bir adım attı. Atılan adım ile beraber vatandaşlar rahat bir nefes alacak.

Telefonlar için taksit limiti güncellendi

Telefonlar için daha öncesinde bir limit belirlenmişti. Bu limit, 5.000 TL olarak yer alıyordu. Müşteriler, 5.000 TL’nin altında telefonlar için 12 taksit imkanına sahip oluyordu. Üzerinde ise 3 taksit sağlanıyordu.

BDDK, yeni alınan karar ile birlikte taksit limitlerini güncelledi. Paylaşılan karara göre 5.000 TL olan sınır 12.000 TL’ye yükseltildi. Yani artık 12.000 TL’nin altında akıllı telefon alırken 12 taksit uygulanabilecek. 12.000 TL’nin üzerinde telefon alımları için ise 3 ay taksit imkanı sunulacak. Atılan bu adım ile birlikte taksit limiti 2 katın üzerinde artmış oldu.

Yenilenmiş telefonlar için limit olmayacak

Eskisini götür yenisini getir kampanyalarını biliyor olmalısınız. Bu kampanyalar sayesinde müşteriler, eski telefonlarını daha uygun fiyata yenileyebiliyor. Bu zamana kadar pek çok marka, bu programa destek oldu.

BDDK, açıkladığı bir diğer kararda yenilenmiş telefonlarda limit olmayacağını duyurdu. Yani müşteriler, eski telefonlarını yenilemek istediğinde 12 ay taksitten yararlanabilecek. Ürünün değişim fiyatı ne olursa olsun bu durum geçerli.

Telefonlar için taksit limiti değişirken yenilenmiş telefonlar için bu karar alınmış oldu. Bunun sebebi açıklanmadı fakat tahminimizce çevre kirliliğini önlemek amacıyla alınmış olabilir. Çünkü elektronik çöplüğü her yıl gittikçe büyüyor. Eski telefonları çöpe atmak yerine firmaya verip yenisini almak çevre kirliliğini azaltan bir eylem.

Limit olmadan 12 taksit ile telefon yenilemek isteyenler aşağıdaki firmalara başvurmalı:

Altar Grup Sistem Danışmanlık ve Tic. A.Ş.

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Bdh Bilişim Destek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Cihan Elektronik Cihazlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Delta Gsm Aksesuar Elektronik Bilg.ve Teknik Servis Hiz. San. Tic. Ltd. Şti

Destek Bilişim Proje ve Servis Hizmetleri San.ve Dış Tic. Ltd. Şti

Easycep Bilişim ve Ticaret A.Ş.

Emperor Teknoloji Ltd.Şti.

Garantili Teknoloji İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.

Getmobil Teknoloji Sanayi Tic. A.Ş.

Hb Bilişim Servis Hizmetleri İthalat İhracat İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

Kvk Teknik Servis Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.

Mobilfon Teknoloji A.Ş.

Ouno Teknik Servis Hizmetleri A.Ş.

Pi Group Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Senatech Bilişim Teknoloji Sanayi Tic. A.Ş.

Smart Servis Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Teknotrust Bilişim A.Ş.

Telpa Telekomünikasyon Ticaret A.Ş.

Vestel Ticaret A.Ş. Avcılar Venüs Onarım Şubesi

Yenilio Teknoloji Anonim Şirketi