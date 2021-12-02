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Sağlık Güncel tablo açıklandı! Bakan Koca 'Hayat kalitesi için şart' deyip uyardı!
Sağlık

Güncel tablo açıklandı! Bakan Koca 'Hayat kalitesi için şart' deyip uyardı!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 2 Aralık koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 747 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 20:41:00 - 2021-12-02 21:02:11
Güncel tablo açıklandı! Bakan Koca 'Hayat kalitesi için şart' deyip uyardı!

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 192 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 21 bin 747 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

21 bin 747 vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 2 Aralık’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 21 bin 747 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 192 oldu. Bir günde toplam 354 bin 385 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 22 bin 284 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,44 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,73 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 640 bin 853’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Ordu var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,0 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 57,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Bakan Koca'dan 'aşı' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Salgın hayatı değiştirdi, salgın boyunca da değişimler yaşadık. Bu değişimlerden biri aşının bulunmasıyla önlemlerin kısmen esnekleşmesi oldu. Bugün, hayat kalitelerimiz için aşıya çok önem vermeliyiz. Tıpkı, ilk günlerde tedbirlere verdiğimiz önem kadar. Ve dikkatli olmalıyız” dedi.

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