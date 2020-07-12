  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Güncel kurbanlık fiyatları | Büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatları 2020

Kurbanlık fiyatları 2020 | 31 Temmuz Cuma günü kurban bayramının ilk günü. Vatandaşlar kurban bayramına kısa süre kala, kurbanlık hayvan fiyatlarını araştırmaya başladı. Vatandaşlar kurban fiyatlarının ne kadar olduğunu internetten araştırıyor ve “2020 kurbanlık fiyatları” , “Büyükbaş kurbanlık fiyatları 2020”, “Küçükbaş kurbanlık fiyatları 2020” konularını araştırıyor. İşte, güncel kurbanlık fiyatları.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 18:25:00 -
Güncel kurbanlık fiyatları | Büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatları 2020

2020 kurban bayramı 31 Temmuz Cuma – 3 Ağustos Pazartesi günlerine denk geliyor. Vatandaşlar kurbana kısa süre kala hayvan fiyatlarını araştırıyor. Pek çok kişi internette “Güncel kurbanlık fiyatları” konusunu araştırıyor. İşte, detaylar.

Güncel kurbanlık fiyatları | Büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatları 2020

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, 2020 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Kurbanlık hayvan alacak olanlar hayvan pazarlarında son durumun ne olduğunu araştırıyor. Pazarda küçükbaş 1000-1500 lira, büyükbaş ise minimum 8 bin 500’dan başlayan fiyatlara satılıyor. Elbette büyükbaş kurbanlık fiyatlarında hayvanları kiloları çok etkili oluyor.

30 bin lira civarında araba fiyatlarıyla yarışan kurbanlıklar da pazarda büyük talep görüyor.

Ayasofya'da bayram namazı kılınacak mı? | Bayram namazı saati
Ayasofya'da bayram namazı kılınacak mı? | Bayram namazı saati

İSLAM

Ayasofya'da bayram namazı kılınacak mı? | Bayram namazı saati

Kurban bayramı hangi güne denk geliyor? | Kurban bayramı ne zaman 2020
Kurban bayramı hangi güne denk geliyor? | Kurban bayramı ne zaman 2020

İSLAM

Kurban bayramı hangi güne denk geliyor? | Kurban bayramı ne zaman 2020

Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı son durum
Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı son durum

Gündem

Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı son durum

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı