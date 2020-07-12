Güncel kurbanlık fiyatları | Büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatları 2020
Kurbanlık fiyatları 2020 | 31 Temmuz Cuma günü kurban bayramının ilk günü. Vatandaşlar kurban bayramına kısa süre kala, kurbanlık hayvan fiyatlarını araştırmaya başladı. Vatandaşlar kurban fiyatlarının ne kadar olduğunu internetten araştırıyor ve “2020 kurbanlık fiyatları” , “Büyükbaş kurbanlık fiyatları 2020”, “Küçükbaş kurbanlık fiyatları 2020” konularını araştırıyor. İşte, güncel kurbanlık fiyatları.
2020 kurban bayramı 31 Temmuz Cuma – 3 Ağustos Pazartesi günlerine denk geliyor. Vatandaşlar kurbana kısa süre kala hayvan fiyatlarını araştırıyor. Pek çok kişi internette “Güncel kurbanlık fiyatları” konusunu araştırıyor. İşte, detaylar.
Güncel kurbanlık fiyatları | Büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatları 2020
Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, 2020 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini bildirdi.
Kurbanlık hayvan alacak olanlar hayvan pazarlarında son durumun ne olduğunu araştırıyor. Pazarda küçükbaş 1000-1500 lira, büyükbaş ise minimum 8 bin 500’dan başlayan fiyatlara satılıyor. Elbette büyükbaş kurbanlık fiyatlarında hayvanları kiloları çok etkili oluyor.
30 bin lira civarında araba fiyatlarıyla yarışan kurbanlıklar da pazarda büyük talep görüyor.