  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Güncel koronavirüs vaka sayısı
Sağlık

Güncel koronavirüs vaka sayısı

Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Vatandaşlar günlük vaka sayılarını bu sebeple yakından inceliyor. Peki, bugün kaç korona vakası var? Kaç kişi koronavirüsten vefat etti?

Yeniakit Publisher
2021-03-13 21:06:00 -
Güncel koronavirüs vaka sayısı

Günlük koronavirüs vaka sayısı | Sağlık Bakanlığı her akşam günlük korona vaka sayısın açıklıyor. Peki, bugün kaç koronavirüs vakası var?

Güncel koronavirüs vaka sayısı

Son 24 saatte 150 bin 98 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 82 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 841 oldu.

Son 24 saatte 15 bin 287 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 685 bin 560'a yükseldi.

Test sayısı 34 milyon 993 bin 578'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 866 bin 12, vefat sayısı 29 bin 421, ağır hasta sayısı 1350 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den sert tepki: Reddediyoruz
Siyaset

Türkiye'den sert tepki: Reddediyoruz

Avrupa Parlamentosu (AP), Suriye'de iç savaşın başlamasının 10. yılına özel hazırladığı karar tasarısında terör örgütü PKK'nın Suriye uzantı..
PKK’dan silah zoruyla propaganda
Gündem

PKK’dan silah zoruyla propaganda

Terör örgütü PKK, siyasi uzantısı HDP aracılığı ile dağa kaçırdığı okul çağındaki çocukları silah zoruyla kameraların karşısına oturtarak pr..
Bu nasıl bir zihniyet? Türkiye'de üretimin artması solcu gazeteye battı!
Gündem

Bu nasıl bir zihniyet? Türkiye'de üretimin artması solcu gazeteye battı!

Türkiye'de koronavirüs pandemisine rağmen sanayi üretimi arttı. Türkiye'nin kalkınmasını hazmedemeyen solcu Evrensel gazetesi, üreticileri s..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay