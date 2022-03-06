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Korona Virüs Güncel koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka sayısı
Korona Virüs

Güncel koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 6 Mart koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 27 bin 671 kişinin testi pozitif çıktı, 170 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 19:35:00 - 2022-03-06 19:38:56
Güncel koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka sayısı

Türkiye'de son 24 saatte 348 bin 146 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 671 kişinin testi pozitif çıktı, 170 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 348 bin 146 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 671 kişinin testi pozitif çıktı, 170 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 50 bin 241 oldu.

Aşılama 145 milyon 990 bin 177 doza yükseldi

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,16, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,98 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 990 bin 177 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

 

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