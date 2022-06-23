Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları! 23 Haziran akaryakıt fiyatları:

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol fiyatları aldı başını gitti. Petrol fiyatlarının artışına parelel olarak akaryakıt fiyatları da yükselmekte. ABD’de yaşan son gelişmeler neticesinde brent petrol fiyatı düşmeye başladı. ABD ham petrol fiyatı ise 104,28 seviyesine kadar çekildi.

Küresel pazarda oluşan yakıt talebine karşın faiz artırımına bağlı akaryakıt fiyatları konusundaki düzenleme girişimleri Brent petrol üzerinde baskı kurmaya devam ediyor.

Motorine indirim mi var?

Motorinin bir yıl önceki fiyatı yaklaşık 7,20 TL iken aradan geçen sürede yüzde 316 ve yılın başından bu yana yüzde 139 artarak 30 TL’nin üzerine çıktı. Benzin bir yıl önce 7,72 TL’ydi. Artan fiyatlarla benzin de 27 TL üzerine geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, akaryakıtta indirim devam edecek. Dün açıklanan benzine 25 kuruş indirimin ardından 75-85 kuruş arasında yeni bir indirim daha gelecek.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da Motorin fiyatı: 29,99 TL

İstanbul'da benzin fiyatı: 27,25 TL

İstanbul'da LPG fiyatı: 12,42 TL

Ankara'da motorin fiyatı: 30,09 TL

Ankara'da benzin fiyatı: 27,35 TL

Ankara'da LPG fiyatı: 12,29 TL

İzmir'de motorin fiyatı: 30,09 TL

İzmir'de benzin fiyatı: 27,37 TL

İzmir'de LPG fiyatı: 12,09 TL