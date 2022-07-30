Güncel benzin, motorin, LPG fiyatlarında son durum: Benzin ne kadar? Motorin kaç TL oldu?
Fed'in faiz kararı ve ABD büyüme rakamları sonrası petrol fiyatları yükseldi. Petrole talebin artması nedeniyle brent petrol fiyatları daha da yükseldi. Brent petrol varil fiyatı 101 dolardan 104 dolara kadar çıktı. Hal böyle olunca da akaryakıt fiyatlarına zam ufukta göründü. Peki benzin ne kadar? Motorin fiyatı ne kadar kaç TL? 31 Temmuz 2022 güncel benzin, motorin, LPG fiyatlarında son durumu.
ABD Merkez Bankası Fed’in 75 baz puan faiz artışıyla birlikte Brent petrol yükselişe geçti. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 104 dolardan işlem görürken Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 97,09 dolardan satılıyor. Petrol piyasalarına yükseliş devam ederken gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Zira akaryakıt fiyatları hem brent petrolün hem de dolar kurunun yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte güncel fiyatlar merak ediliyor. Peki benzin ne kadar? Motorin fiyatı ne kadar kaç TL? 31 Temmuz 2022 güncel benzin, motorin, LPG fiyatları ve brent petrolde son durumu.
Güncel akaryakıt fiyatları (benzin, motorin, LPG fiyatı)
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,23 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,48 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,79 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22,22 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24,50TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,03 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı 22,34 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 24,57 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı 11.05 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı 22,36 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 24,62 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL