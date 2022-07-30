Güncel benzin, motorin, LPG fiyatlarında son durum: Benzin ne kadar? Motorin kaç TL oldu?

Fed'in faiz kararı ve ABD büyüme rakamları sonrası petrol fiyatları yükseldi. Petrole talebin artması nedeniyle brent petrol fiyatları daha da yükseldi. Brent petrol varil fiyatı 101 dolardan 104 dolara kadar çıktı. Hal böyle olunca da akaryakıt fiyatlarına zam ufukta göründü. Peki benzin ne kadar? Motorin fiyatı ne kadar kaç TL? 31 Temmuz 2022 güncel benzin, motorin, LPG fiyatlarında son durumu.