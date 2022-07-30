  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Güncel benzin, motorin, LPG fiyatlarında son durum: Benzin ne kadar? Motorin kaç TL oldu?
Ekonomi

Güncel benzin, motorin, LPG fiyatlarında son durum: Benzin ne kadar? Motorin kaç TL oldu?

Fed'in faiz kararı ve ABD büyüme rakamları sonrası petrol fiyatları yükseldi. Petrole talebin artması nedeniyle brent petrol fiyatları daha da yükseldi. Brent petrol varil fiyatı 101 dolardan 104 dolara kadar çıktı. Hal böyle olunca da akaryakıt fiyatlarına zam ufukta göründü. Peki benzin ne kadar? Motorin fiyatı ne kadar kaç TL? 31 Temmuz 2022 güncel benzin, motorin, LPG fiyatlarında son durumu.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 08:34:00 - 2022-07-30 08:34:53
Güncel benzin, motorin, LPG fiyatlarında son durum: Benzin ne kadar? Motorin kaç TL oldu?

ABD Merkez Bankası Fed’in 75 baz puan faiz artışıyla birlikte Brent petrol yükselişe geçti. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 104 dolardan işlem görürken Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 97,09 dolardan satılıyor. Petrol piyasalarına yükseliş devam ederken gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Zira akaryakıt fiyatları hem brent petrolün hem de dolar kurunun yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte güncel fiyatlar merak ediliyor. Peki benzin ne kadar? Motorin fiyatı ne kadar kaç TL? 31 Temmuz 2022 güncel benzin, motorin, LPG fiyatları ve brent petrolde son durumu.

Güncel akaryakıt fiyatları (benzin, motorin, LPG fiyatı)

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,23 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,48 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,79 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22,22 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24,50TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,03 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı 22,34 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 24,57 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.05 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı 22,36 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 24,62 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23