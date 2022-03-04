Güncel benzin, mazot fiyatı: Mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Benzin litresi kaç par?
Benzin, motorin güncel fiyatı! Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte petrol fiyatlarındaki yükseliş, dünya genelinde akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Araç sahipleri son akaryakıt zammıyla birlikte güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? sorusu en çok merak edilen sorulardan biri oldu Güncel akaryakıt fiyatlarını belirlemekte petrol olan EPGİS tarafından yapılan açıklamada benzin ve motorine yeni zam geldiğin bildirdi ve akaryakıt fiyatlarını güncelledi. Peki benzin fiyatı ne kadar oldu? Motorin litresi kaç para? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 4 Mart akaryakıt fiyatları güncel liste…
Benzin ve motorinde gelen son zamların arından EPGİS'ten KDV çağrısı geldi. Açıklamada akaryakıtta yüzde 18 olan KDV ile fiyatlar artıkça devletin tahsil ettiği rakamın da arttığı belirtilerek, “2 lira 89 kuruşluk KDV’de oranının yüzde 1 e indirilmesinin katkı sağlayacağına inanmaktayız” denildi.
Benzin, mazota ne kadar zam geldi?
Benzine 88 kuruş, motorine 1 lira 51 kuruş zammın ardından akaryakıta bir zam daha geldi. EPGİS’in yaptığı açıklamaya göre; 4 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam geldi.
İşte EPGİS'den alınan bilgiye göre, 4 Mart Perşembe güncel benzin ve mazot fiyatı:
Güncel benzin fiyatları:
İstanbul benzin litre fiyatı: 17,97 TL
İzmir benzin litre fiyatı: 18,08 TL
Ankara benzin litre fiyatı: 18,06 TL
Güncel Motorin (Mazot) Fiyatları:
İstanbul mazot (motorin) litre fiyatı: 18,92 TL
İzmir mazot (motorin) litre fiyatı: 19,00 TL
Ankara mazot (motorin) litre fiyatı: 18,00 TL
Petrol Ofisi güncel akaryakıt fiyatları
Benzin, mazot neye göre zamlanıyor, nasıl hesaplanıyor?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.