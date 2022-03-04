Güncel benzin, mazot fiyatı: Mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Benzin litresi kaç par?

Benzin ve motorinde gelen son zamların arından EPGİS'ten KDV çağrısı geldi. Açıklamada akaryakıtta yüzde 18 olan KDV ile fiyatlar artıkça devletin tahsil ettiği rakamın da arttığı belirtilerek, “2 lira 89 kuruşluk KDV’de oranının yüzde 1 e indirilmesinin katkı sağlayacağına inanmaktayız” denildi.

Benzin, mazota ne kadar zam geldi?

Benzine 88 kuruş, motorine 1 lira 51 kuruş zammın ardından akaryakıta bir zam daha geldi. EPGİS’in yaptığı açıklamaya göre; 4 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam geldi.

İşte EPGİS'den alınan bilgiye göre, 4 Mart Perşembe güncel benzin ve mazot fiyatı:

Güncel benzin fiyatları:

İstanbul benzin litre fiyatı: 17,97 TL

İzmir benzin litre fiyatı: 18,08 TL

Ankara benzin litre fiyatı: 18,06 TL

Güncel Motorin (Mazot) Fiyatları:

İstanbul mazot (motorin) litre fiyatı: 18,92 TL

İzmir mazot (motorin) litre fiyatı: 19,00 TL

Ankara mazot (motorin) litre fiyatı: 18,00 TL

Petrol Ofisi güncel akaryakıt fiyatları

Benzin, mazot neye göre zamlanıyor, nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.