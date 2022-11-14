1 Eylül'de balık sezonunun açılmasıyla birlikte denizlerde palamut bolluğu yaşandı. Palamut fazla hamsi az olunca da fiyatlar son dönemde bir hayli yükselmişti. Peki, hamsi fiyatı düştü mü?

Güncel balık fiyatları | Hamsinin kilosu ne kadar oldu 14 Kasım

Balıkseverlerin beklediği müjde geldi. Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşanmaya başladı. Kilosu 70 lirayı bulan hamsi, bolluğun ardından 35 liraya kadar düştü.

Tanesi 25'e kadar düşen palamutta ise fiyatlar adeta ikiye, üçe katladı. Palamut tezgahlarda 75-80 TL'ye satılmaya başlandı. Balıkçılar ise hamsi bolluğunun fiyatları bu haftadan itibaren biraz daha aşağıya çekebileceğini belirtiyor.