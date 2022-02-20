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Yaşam Güncel balık fiyatları | Hamsinin kilosu ne kadar 20 Şubat
Yaşam

Güncel balık fiyatları | Hamsinin kilosu ne kadar 20 Şubat

Hamsi mezgit uskumru kilosu ne kadar? Balık almak için tezgahlarda bakmadan önce pek çok kişi fiyat araştırması yapmayı tercih ediyor. Peki, hamsinin kilosu ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2022-02-20 17:57:00 -
Güncel balık fiyatları | Hamsinin kilosu ne kadar 20 Şubat

Balık av yasağı 1 Nisan’da başlayacak. Yasak başlamadan önce bolca balık tüketmek isteyenler havanın fiyatları etkilemesi sebebiyle etiketleri araştırıyor. Peki, hamsi  ne kadar?

Güncel balık fiyatları | Hamsinin kilosu ne kadar 20 Şubat

Bir hafta önce özellikle bol miktarda avlanılan ve 20 liradan satılan hamsi, soğuk hava ve fırtına nedeniyle 30 liradan tezgahlardaki yerini aldı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, hava şartlarına bağlı olarak balık fiyatlarının yükseldiğini söyledi.

Balıkçıların denize açılamadığını, bunun sonucunda fiyatlarda artış yaşandığını dile getiren Karakaş, hamsinin olmamasının diğer balık fiyatlarını da etkilediğini, havaların düzelmesi halinde fiyatların normal seviyeye ineceğini aktardı.

Batı Karadeniz'de tezgahlarda hamsi, uskumru ve mezgit kilogramı 30, barbun 70 liradan, levrek tane 45, çupra ise 40 liradan satılıyor.

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