Güncel balık fiyatı | Bu hafta balık pazarda tezgahta ne kadar?
Hamsi palamut güncel fiyat listesi | Balık av yasağı 1 Eylül’de sona erdi. Yasağın ardından tezgahlarda balık bolluğu yaşandı. Peki, hamsinin kilosu ne kadar?
Balık av yasağının ardından tezgahlar balıklarla dolup taşmaya başladı. Balık bolluğu ise rakamları etkileyen en önemli unsur... Peki, güncel balık fiyatı nedir?
Güncel balık fiyatı | Bu hafta balık pazarda tezgahta ne kadar?
Palamut tanesi 80 TL, hamsinin 70, sardalyanın 80, levrek 170, çipura 130, mezgit 150, zargana 80, istavrit 100 ve çinekop kilosu 120 liradan satılıyor.