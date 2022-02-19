Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirildiğini açıklamıştı. Vatandaşlar ise bu indirimin etiketlere nasıl yansıdığını araştırıyor. Peki, 5 litre ayçiçek yağ ne kadar?

Güncel ayçicek yağı fiyatı! Hangi markette ayçiçek yağı kaç lira? En ucuz ayçiçek yağ hangi markette?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ülke genelindeki tüm satış ofislerinde indirime gitti. 5 litrelik ayçiçek yağı 92,5 liradan, 5 kilogramlık pirinç 57,5 liradan, 2 kilogramlık nohut ve kuru fasulye de 15 liradan satışa sunuldu.

Vatandaşlar ise temel gıda ürünlerinin başında gelen ayçiçek yağın hangi markette ne kadara satıldığını araştırmaya başladı.

ŞOK market

Evin Ayçiçek Yağı 1 lt 29,90 TL

Evin Ayçiçek Yağı 2 lt 50,90 TL

Evin Ayçiçek Yağı 5 lt 108,95 TL

Bim market

Sole Ayçiçek Yağı 1 lt 26.90 TL

Sole Ayçiçek Yağı 2 lt 50,90TL

Sole Ayçiçek Yağı 5 lt 111 TL

Biryağ Ayçiçek Yağı 5 lt 116 TL

Çotanak Ayçiçek Yağı 5 lt 120 TL

A101 market

Vera Ayçiçek Yağı 1 lt 25,90 TL

Vera Ayçiçek Yağı 2 lt 49,90 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 1 lt30,90 TL

Biryağ Ayçiçek Yağı 1 lt 36,00 TL

Biryağ Ayçiçek Yağı 2 lt 3,00 TL

Komile Ayçiçek Yağı 1 lt36,00 TL

Komile Ayçiçek Yağı 2 lt63,00 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 1 lt36,40 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 2 lt63,55 TL

Carrefour Sa

Carrefour Ayçiçek Yağı 1 lt 26,90 TL

Carrefour Ayçiçek Yağı 2 lt 51,30 TL

Biryağ Ayçiçek Yağı 1 lt 31,75 TL

Biryağ Ayçiçek Yağı 2 lt 62,60 TL

Yudum Ayiçek Yağı 1 lt 37,30 TL

Yudum Ayiçek Yağı 2 lt 64,45 TL

Carrefour Ayçiçek Yağı 5 lt 111,00 TL

Migros

Migros Ayçiçek Yağı 1 lt27,02 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 1 lt30,31 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 2 lt83,69 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 1 lt34,60 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 2 lt64,06 TL

Komili Ayçiçek Yağı 1 lt 35,44 TL

Komili Ayçiçek Yağı 2 lt 64,43 TL