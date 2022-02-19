Güncel ayçicek yağı fiyatı! Hangi markette ayçiçek yağı kaç lira? En ucuz ayçiçek yağ hangi markette?
Ayçiçek yağı alacak olanlar hangi markette kaç liraya yağların satıldığını araştırıyor. Peki, ayçicek yağı ne kadar indirime gitti? En ucuz ayçiçek yağı hangi markette güncel yağ fiyatları:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirildiğini açıklamıştı. Vatandaşlar ise bu indirimin etiketlere nasıl yansıdığını araştırıyor. Peki, 5 litre ayçiçek yağ ne kadar?
Güncel ayçicek yağı fiyatı! Hangi markette ayçiçek yağı kaç lira? En ucuz ayçiçek yağ hangi markette?
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ülke genelindeki tüm satış ofislerinde indirime gitti. 5 litrelik ayçiçek yağı 92,5 liradan, 5 kilogramlık pirinç 57,5 liradan, 2 kilogramlık nohut ve kuru fasulye de 15 liradan satışa sunuldu.
Vatandaşlar ise temel gıda ürünlerinin başında gelen ayçiçek yağın hangi markette ne kadara satıldığını araştırmaya başladı.
ŞOK market
Evin Ayçiçek Yağı 1 lt 29,90 TL
Evin Ayçiçek Yağı 2 lt 50,90 TL
Evin Ayçiçek Yağı 5 lt 108,95 TL
Bim market
Sole Ayçiçek Yağı 1 lt 26.90 TL
Sole Ayçiçek Yağı 2 lt 50,90TL
Sole Ayçiçek Yağı 5 lt 111 TL
Biryağ Ayçiçek Yağı 5 lt 116 TL
Çotanak Ayçiçek Yağı 5 lt 120 TL
A101 market
Vera Ayçiçek Yağı 1 lt 25,90 TL
Vera Ayçiçek Yağı 2 lt 49,90 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 1 lt30,90 TL
Biryağ Ayçiçek Yağı 1 lt 36,00 TL
Biryağ Ayçiçek Yağı 2 lt 3,00 TL
Komile Ayçiçek Yağı 1 lt36,00 TL
Komile Ayçiçek Yağı 2 lt63,00 TL
Orkide Ayçiçek Yağı 1 lt36,40 TL
Orkide Ayçiçek Yağı 2 lt63,55 TL
Carrefour Sa
Carrefour Ayçiçek Yağı 1 lt 26,90 TL
Carrefour Ayçiçek Yağı 2 lt 51,30 TL
Biryağ Ayçiçek Yağı 1 lt 31,75 TL
Biryağ Ayçiçek Yağı 2 lt 62,60 TL
Yudum Ayiçek Yağı 1 lt 37,30 TL
Yudum Ayiçek Yağı 2 lt 64,45 TL
Carrefour Ayçiçek Yağı 5 lt 111,00 TL
Migros
Migros Ayçiçek Yağı 1 lt27,02 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 1 lt30,31 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 2 lt83,69 TL
Orkide Ayçiçek Yağı 1 lt34,60 TL
Orkide Ayçiçek Yağı 2 lt64,06 TL
Komili Ayçiçek Yağı 1 lt 35,44 TL
Komili Ayçiçek Yağı 2 lt 64,43 TL