Güncel altın fiyatları | Çeyrek gram altın ne kadar 18 Eylül Pazar
Altın haftaya değer kaybıyla başladı. Altın yatırımı yapanlar ise güncel rakamları merak ediyor. Peki, bugün gram altın kaçtan satılıyor?
Altının ons fiyatında düşüş yaşanıyor. 16 Eylül Cuma günü altın haftayı düşüşle kapattı. Peki, altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaça alınıyor satılıyor?
Güncel altın fiyatları | Çeyrek gram altın ne kadar 18 Eylül Pazar
Gram Altın
Alış: 983,40
Satış: 983,62
Çeyrek Altın
Alış: 1.628,00
Satış: 1.653,00
Yarım Altın
Alış: 3.246,00
Satış: 3.306,00
Cumhuriyet Altını
Alış: 6.491,00
Satış: 6.591,00
22 Ayar Bilezik
Alış: 911,72
Satış: 920,87