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Ekonomi Güncel altın fiyatları | Çeyrek gram altın ne kadar 18 Eylül Pazar
Ekonomi

Güncel altın fiyatları | Çeyrek gram altın ne kadar 18 Eylül Pazar

Altın haftaya değer kaybıyla başladı. Altın yatırımı yapanlar ise güncel rakamları merak ediyor. Peki, bugün gram altın kaçtan satılıyor?

Yeniakit Publisher
2022-09-18 11:04:00 -
Güncel altın fiyatları | Çeyrek gram altın ne kadar 18 Eylül Pazar

Altının ons fiyatında düşüş yaşanıyor. 16 Eylül Cuma günü altın haftayı düşüşle kapattı. Peki, altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaça alınıyor satılıyor?

Güncel altın fiyatları | Çeyrek gram altın ne kadar 18 Eylül Pazar

Gram Altın

Alış: 983,40

Satış: 983,62

Çeyrek Altın

Alış: 1.628,00

Satış: 1.653,00

Yarım Altın

Alış: 3.246,00

Satış: 3.306,00

Cumhuriyet Altını

Alış: 6.491,00

Satış: 6.591,00

22 Ayar Bilezik

Alış: 911,72

Satış: 920,87

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