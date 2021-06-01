Güncel altın fiyatları | Çeyrek altın ne kadar oldu?
Gram çeyrek yarım altın güncel fiyatları | Koronavirüs salgını boyunca yatırımcısının yüzünü güldüren altın, son dönemde de ciddi bir yükselişte. Haziran ayıyla birlikte pek çok kişi güncel altın fiyatını araştırmaya başladı. Peki, altın ne kadar oldu? Gram aldın kaç lira? Çeyrek altın 1 Haziran
Haziran ayıyla birlikte altın yatırımı yapanlar güncel fiyatları araştırmaya başladı. Yeni ayla birlikte altın, çıkış eğilimini sürdürüyor. Salgın süresince yatırımcısının yüzünü güldüren altının güncel fiyatları şöyle:
Güncel altın fiyatları | Çeyrek altın ne kadar oldu?
Alış Satış
Gram altın 522,32 522,41
Çeyrek altın 838,00 859,00
Yarım altın 1.667,00 1.718,00
Cumhuriyet 3.333,00 3.420,00
22 ayar altın 469,87 502,04
22 Ayar Bilezik 471,69 474,89