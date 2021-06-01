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Ekonomi Güncel altın fiyatları | Çeyrek altın ne kadar oldu?
Ekonomi

Güncel altın fiyatları | Çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram çeyrek yarım altın güncel fiyatları | Koronavirüs salgını boyunca yatırımcısının yüzünü güldüren altın, son dönemde de ciddi bir yükselişte. Haziran ayıyla birlikte pek çok kişi güncel altın fiyatını araştırmaya başladı. Peki, altın ne kadar oldu? Gram aldın kaç lira? Çeyrek altın 1 Haziran

Yeniakit Publisher
2021-06-01 09:44:00 -
Güncel altın fiyatları | Çeyrek altın ne kadar oldu?

Haziran ayıyla birlikte altın yatırımı yapanlar güncel fiyatları araştırmaya başladı. Yeni ayla birlikte altın, çıkış eğilimini sürdürüyor. Salgın süresince yatırımcısının yüzünü güldüren altının güncel fiyatları şöyle:

Güncel altın fiyatları | Çeyrek altın ne kadar oldu?

                               Alış                         Satış

Gram altın           522,32                   522,41

Çeyrek altın        838,00                   859,00

Yarım altın          1.667,00               1.718,00

Cumhuriyet       3.333,00               3.420,00

22 ayar altın       469,87                   502,04

22 Ayar Bilezik  471,69                   474,89

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