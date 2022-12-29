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Ekonomi Güncel altın fiyatları | 29 Aralık Perşembe gram çeyrek altın
Ekonomi

Güncel altın fiyatları | 29 Aralık Perşembe gram çeyrek altın

Yılın son haftasında güncel altın fiyatları sık sık araştırılıyor. Peki, bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın güncel fiyat:

Yeniakit Publisher
2022-12-29 09:31:00 -
Güncel altın fiyatları | 29 Aralık Perşembe gram çeyrek altın

2022 senesinin son haftasında altın fiyatları sık sık araştırılıyor. Peki, gram altın kaça alınıyor?

Güncel altın fiyatları | 29 Aralık Perşembe gram çeyrek altın

Gram altın

Alış: 1.088,92 TL

Satış: 1.089,07 TL

Çeyrek altın

Alış: 1.786,00 TL

Satış: 1.814,00 TL

Yarım altın

Alış: 3.561,00 TL

Satış: 3.630,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 7.146,00 TL

Satış: 7.224,00 TL

Reşat altın

Alış: 7.178,47 TL

Satış: 7.256,95 TL

22 ayar bilezik

Alış: 1.002,04 TL

Satış: 1.011,45 TL

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