Güncel altın fiyatları | 29 Aralık Perşembe gram çeyrek altın
Yılın son haftasında güncel altın fiyatları sık sık araştırılıyor. Peki, bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın güncel fiyat:
2022 senesinin son haftasında altın fiyatları sık sık araştırılıyor. Peki, gram altın kaça alınıyor?
Güncel altın fiyatları | 29 Aralık Perşembe gram çeyrek altın
Gram altın
Alış: 1.088,92 TL
Satış: 1.089,07 TL
Çeyrek altın
Alış: 1.786,00 TL
Satış: 1.814,00 TL
Yarım altın
Alış: 3.561,00 TL
Satış: 3.630,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 7.146,00 TL
Satış: 7.224,00 TL
Reşat altın
Alış: 7.178,47 TL
Satış: 7.256,95 TL
22 ayar bilezik
Alış: 1.002,04 TL
Satış: 1.011,45 TL