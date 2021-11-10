Günaydın Mine, yeni mi uyandın? Sonunda Akit'in dediğine geldin!
Hürriyet'le yollarını ayıran Ertuğrul Özkök'le ilgili eleştirilerde bulunan Mine Kırıkkanat, Akit'in yıllarca vurgu yaptığı konuya değinerek 'Baldır bacak ticareti ile ülkeyi cehalete sürükledi' ifadelerini kullandı.
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Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, Hürriyet'teki görevinden alınan Ertuğrul Özkök'ün baldır bacak ticareti yaparak ülkeyi cehalete sürüklediğini söyledi. Akit'in yıllarca dikkat çektiği konuya vurgu yapan Kırıkkanat'ın aklı başına yeni geldi.
Ertuğrul Özkök Hürriyet'ten ayrıldı
28 Şubat döneminde manşetleriyle Müslümanlara kan kusturan Ertuğrul Özkök, Hürriyet’le yollarını ayırdığını duyurdu. 20 yılını Genel Yayın Yönetmeni olarak geçirdiği Hürriyet’le 35 yıl sonra yolları ayrılan Özkök’le ilgili Mine Kırıkkanat değerlendirmelerde bulundu.
Yeni Akit'in yıllarca dikkat çektiği Özkök'ün haberleriyle ilgili eleştirilerde bulunan Kırıkkanat, Özkök'ün ülkeyi cehalete sürüklediğini belirtti.
'Baldır bacak ticareti ile ülkeyi cehalete sürükledi'
Kırıkkanat şu ifadeleri kullandı:
Ertuğrul Özkök, baldır bacak ticareti ile eften püften işlerle, boyalı basının magazinleri manşet yapmaya iterek aslında Türk okurunu yazıdan, yazıdığını düşünmekten ve okumaktan uzaklaştırmış insanlardan biridir. Bütün varlığıyla cehalete hizmet etmiştir. Bu ülkede cehaletin yaygınlaşmasına neden olmuştur.