Günay ve Epözdemir’den Kılıçdaroğlu'na yalakalık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde, “Vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçları tasfiye ediyoruz. 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülmesi ve tasfiyesini sağlıyoruz. Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da buna dahildir. Yaklaşık 10 milyon dosya ve 5.5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacaktır. Yasal düzenleme ekimde Meclis’in açılmasıyla yapılacak.” diyerek dar gelirli vatandaşlarımıza güzel haberi verdi.

Ancak dar gelirliler için yapılan bu iyi niyetli çalışmayı bile hükümetin icraatı değilmiş de muhalefetin becerisiymiş gibi göstermek isteyenler var.

Habertürk Canlı yayınına katılan Dr. Rezan Epözdemir ve Eski Kültür Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, hükümetin bu çalışmasını muhalefete ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hanesine yazmaya kalktı. Epözdemir destek paketinin çalışmalarını 40 gün önce öğrendiğini belirterek de Kılıçdaroğlu'nun nasıl rol kapmaya çalıştığını ifşa etmiş oldu.

24 Ağustos tarihinde Kılıçdaroğlu, vatandaşlara borçlarını ödememe çağrısı yapmıştı

Rol çalan Kılıçdaroğlu, "Borçlarınız nedeniyle avukatlar tarafından aranacaksınız. Size, ailenize zarflar gönderecekler, tehdit edecekler. Bunlar çetecidir, bunlar mafyadır, bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşınıza göz koyanlardır. Sakın ödemeyin. Seçimden sonra onlarla ben konuşacağım. Ödemeyin." demişti.