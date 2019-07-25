Günay Tuncel kimdir? Günay Tuncel öldü mü?

Günay Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel hayatını kaybetti. Emel Sayın, Öztürk Serengil ve Ajda Pekkan gibi ünlü isimlerle çalışan ve 79 yaşında hayatını kaybeden Günay Tuncel, perşembe günü Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Günay Tuncel kimdir?

Günay Tuncel, 1940 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Varlıklı bir ailede doğmasına rağmen liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi tamamlamadı. Tiyatrocu Zerrin Sümer’e nikah masasına oturdu ve bu evlilik ardından ilk kez As Kulüp'te müdür olarak işe başladı. Bir sene orada çalıştıktan sonra ünlü bir restoranda müdür olarak görev aldı. Ve burada Emel Sayın, Öztürk Serengil ve Ajda Pekkan gibi ünlü isimlerle çalıştı. 1980 yılında Egemen Bostancı ile ortak bir yer açmaya karar vererek Harbiye’de “Günay Restaurant” adı ile mekanı açtı. Bir dönemin 'gazinocular kralı' Günay Tuncel, kendisinden 38 yaş küçük Ahu Erbaydar ile evlenmiş, bu evlilikten iki çocuğu olmuştu.