‘Günahına girmek istemem ama…’ Gülsüm Khalilova’ya ilişkin şok sözler

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Uluslararası ilişkiler uzmanı Öznur Küçüker Sirene, Ukrayna’dan yaptığı yayınlarla dikkat çeken ve kısa sürede adından söz ettiren Gülsüm Khalilova’ya ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sirene yaptığı paylaşımda, “Arkadaşlar Gülsüm hakkında fikrimi soruyorsunuz. İlk önce videolarındaki duygusal söylemleri ve sergilediği dik duruş beni etkilese de, sonra destek gördüğü kitleler beni çok şüphelendirdi ve desteğimi geri çektim. Kesin bir bilgim olmasa da günler geçtikçe şüphelerim büyüdü. Bu Ukrayna-Rusya savaşında sürekli Bayraktar TB2'lerin ön planda tutulması, Zelenskiy'nin sanki Türkiye Ukrayna'nın tarafındaymış gibi mesaj atması, Gülsüm'ün paylaşımlarını sürekli Türkçe yapması gibi türlü faktörler manipülasyonun bir parçası gibi gözüküyor. Bir şeye çok dikkat edin mesela. Pensilvanya merkezli FETÖ'cüler Türkiye ve Rusya'nın arasının açılması için ellerinden geleni yapıyorlar. Sanki ABD böyle emir vermiş gibi. Ve bu kişiler Gülsüm'ü destekliyorlar. Olayları yorumlarken FETÖ'nün Rus uçağını düşürdüğünü ve Rus Büyükelçisi'ni öldürdüğünü de unutmayın. Zaten geçmişte aramızı açmak için ellerinden geleni yaptılar, şimdi de bütün düğmelere basıyorlar. Ama karşılarında Erdoğan ve Putin olunca bütün tuzakları boşa çıkıyor. Bütün bunlara rağmen kimsenin günahına girmek istemem. Belki de Gülsüm sadece aşırı Rusya karşıtı bir gazeteci ve ülkemizi seviyor. Beni rahatsız eden en önemli mesele kendisine destek veren çevreler oldu. Şüphelerimi sizlerle paylaşmak istedim, karar sizin” ifadelerini kullandı.