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Aktüel Gün geçmiyor ki beceriksiz Ekrem'in toplu taşıması arızalanmasın! Bu sefer de Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda arıza
Aktüel

Gün geçmiyor ki beceriksiz Ekrem'in toplu taşıması arızalanmasın! Bu sefer de Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda arıza

Yeniakit Publisher
2023-11-19 23:23:00 - 2023-11-19 23:25:20
Gün geçmiyor ki beceriksiz Ekrem'in toplu taşıması arızalanmasın! Bu sefer de Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda arıza

Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler, Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında gerçekleştiriliyor.

Arızalanan ve yanan otobüsler, yürümeyen merdivenler.. Beceriksiz Ekrem'in icraatleri saymakla bitmiyor. Bu defa ise Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler, Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında gerçekleştiriliyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

 

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