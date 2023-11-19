Gün geçmiyor ki beceriksiz Ekrem'in toplu taşıması arızalanmasın! Bu sefer de Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda arıza
Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler, Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında gerçekleştiriliyor.
Arızalanan ve yanan otobüsler, yürümeyen merdivenler.. Beceriksiz Ekrem'in icraatleri saymakla bitmiyor. Bu defa ise Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler, Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında gerçekleştiriliyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.