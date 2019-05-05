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Gün boyu susamamak için sahurda ne yemeli, ne içmeli?

Sahurda tüketilecek yiyecek ve içecekler gün boyu yaşanılacak susuzluk hissini doğrudan etkiler. Peki, sahurda ne yemeli, ne içmeli?

05 Mayıs 2019 Pazar 13:37
Gün boyu susamamak için sahurda ne yemeli, ne içmeli?

Oruçluyken gün boyu susuzluk hissini en az şekilde yaşamak için sahurda yenilene içilene son derece dikkat etmek gerekiyor. Sahurda ağır yemeklerden ve kafeinli içeceklerden uzak durulmalı. Sahur sofralarında dikkat edeceğiniz birkaç şey gün boyu susamamanızı sağlayacaktır.

Kahvaltı sofrası kurun

Ramazan ayı sıcak günlere denk gelmeye başladığı yıllardan itibaren sahur sofrası geleneği ülkemizde olumlu anlamda değişti. Hem hafif hem de sağlıklı sahur sofraları hazırlanmaya başladı. Yapılan bu değişim gün içinde yaşanacak susuzluk derecesini de bir hayli etkiledi. Uzmanlar, sahur sofralarını birer kahvaltı olarak yorumlanmasını doğru buluyor. Tuzsuz peynir, zeytin, salatalık, domates, yumurta, yoğurt, süt, kefir, kuruyemiş ve kuru meyve ile zenginleştirilen sofralar gün boyu daha enerjik olmanıza yardımcı olacak.

Meyveyi ihmal etmeyin

Uzmanlar sahur sırasında süt, kefir ya da yoğurttan birinin tüketiminin gün boyu yaşanacak susuzluk hissini en aza indireceğini belirtiyor. Gün boyu tatlı isteğini dizginleyebilmek için ise sahurda mutlaka bir adet meyve tüketilmeli.

Hafif yemekler önemli

Sahurda kahvaltı yapmak istemeyenler içinse çorba, sebze yemeği ve yoğurt tavsiye ediliyor. Ayrıca beslenme uzmanları sahurda ve iftarda masada hem pilav hem de hamur işlerinin bulunmaması gerektiğini vurguluyor.

Tuzdan uzak durulmalı

Sahurda tuzlu gıdalardan, turşulardan, bol yağlı yemeklerden uzak durmak çok önemli. Gün boyu susuzluk yaşamamak için iftar ile sahur arasında en az 2.5 litre su tüketilmeli.

Hem tok tutacak hem de susuzluğu önleyecek içecek tarifi:

Malzemeler

  • Bir su bardağı kefir
  • 1 adet salatalık
  • 2-3 sap nane
  • 1-2 damla limon 

Sahurda kefir tüketirseniz; gün boyu daha az acıkır ve susarsınız. Kefirinizi daha ferahlatıcı bir hale getirmeniz de mümkün. Kefir, salatalık, limon ve naneyi blendera atıp güzelce çekin. Hazırladığınız kefiri hemen içmeniz önemli. Çünkü kefir buzdolabından çıkıp bir süre dışarda kalınca tüm özelliğini yitirmeye başlıyor.

Neden her gün bir bardak kefir içmeliyiz?

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 13:37
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