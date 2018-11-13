Gün batımı sendromunu duymuş muydunuz?



Yaşlandıkça insanın uyku düzeninde birtakım değişimler gözlenir. Toplam uyku süresi kısalıyor, uykuya dalma süresi uzuyor, uykuda bölünmeler artıyor. Beynin belirli bazı bölgelerinde yaşa bağlı yapısal ve fizyolojik değişiklikler, uyku düzeninde de değişikliklere yol açıyor. Aynı zamanda beynin bu bölgelerini etkileyen Alzheimer Hastalığı gibi durumlar da uyku-uyanıklık döngüsünde değişimlere yol açmakta..

Halk arasında "bunama" olarak bilinen "demans"ta uyku bozuklukları oldukça sık görülür. Uykudaki bu bozulmalar, hastalığın seyrini de kötü etkiler.

UYKU ÇOK ÖNEMLİ

İnsan belleğinin sağlıklı bir biçimde çalışması için uyku önemlidir. Bozulmuş uyku, özellikle öğrenme ve bellek işlevlerinde anahtar rol oynayan bazı beyin bölgelerindeki sorunlarla da irtibaklı.

Yaşlanma ve Alzheimer

Alzheimer Hastalığı’nda görülen beyindeki değişiklikler, uykuyu ve bellek süreçlerini bozarak hatırlamada bozulmanın artmasına sebep oluyor.

Depresyon hastalarında da genelde hem uyku, hem de zihisel işlevler bozuluyor.

Ayrıca uykuda oluşan solunum bozuklukları da, uykunun bölünmesine sebep olarak zihnî işlev bozulmasına yol açabilir.

Alzheimer Hastalığı demanslar arasında en sık görülen tip.. Hastalık ilerledikçe hafıza ve diğer zihnî işlevlerde bozulma ilerler ve uyku problemleri de artar. Alzheimer hastalarının %25-35’inde gayet belirgin uyku problemleri görülür.

Gün batımı fenomeni

Bu problemler arasında; uykuya dalmakta zorluk, uykunun kesintili olması, gündüz artan uykululuk hali ve günbatımı fenomeni denen tablo sayılabilir.

Hastaların huzursuzluklarının ve kafa karışıklıklarının geceleyin artmasına günbatımı fenomeni adı verilir ve bu duruma demans hastalarında sık rastlanır. Alzheimer hastalarının en sık hastaneye, bakımevine yatış sebebi de bu sorundur.

Erken saatte uyuma, bazı ilaçların kullanılması, hatırlama bozukluğunun ilerlemesi, hastanın başka tıbbi sorunlarının başlaması bu tabloya sebep olabilir.

Alzheimer Hastalığı’nda uyku bozukluğu gelişimine sebep olduğu düşünülen çok sayıda faktör bulunmaktadır. Uyku uyanıklık döngüsünü kontrol eden beyin yapılarındaki bozulma buna yol açabilir.

Uyku apnesi de dert!

Uygun olmayan ışık, fiziksel aktivite azlığı, gürültülü ortam, gündüzleri uyumak gibi uyku sağlığını bozan çevre faktörleri de eklendiğinde uyku sorunu artar. Hastanın uykuda nefesinin kesilmesine sebep olan uyku apne sendromu da sık görülebilir ve hem ruh halini hem de idrak/intikal işlevlerini olumsuz etkiler.

Gün içerisinde aşırı uykulu olma hali de yaşlı nüfusta ve demans hastalarında sık görülür.

Uykuda nefes alma sorunları, kötü uyku alışkanlığı, obezite, kalp hastalıkları ve depresyon gibi çeşitli sebeplere bağlı olarak gelişebilir ve zihnî bozulmayla ilerleyebilir.

Bazı hekimler tarafından 60 yaş üstü hastalarda gün içi aşırı uykulu olma halinin demansla ilişkili olabileceği, hatta demansın bir işareti olabileceği ileri sürülmekte.

Hastaların gündüz uyumaları engellenmeli

Alzheimer hastalarında önce uyku alışkanlığı ve düzeni gözden geçirilmelidir.

Gündüz uyumalar engellenmelidir.

Bazı hastalarda gece-gündüz ritmi, gündüz uyuma ve gece uyanık olma ve huzursuzluğun artması şekline dönmüştür. Bunun düzelmesi sağlanmalı, hasta gündüz uyanık tutulmalıdır.

Hep aynı saatte uyumanın sağlanması da önemlidir.

Hastanın diğer hastalıkları, kullandığı ilaçlar, ağrı, idrar sorunları gözden geçirilmelidir. Özellikle uyku düzenini etkileyebilecek ilaçların kullanılıp kullanılmadığına dikkat edilmelidir. Tedavide ilk basamak uyku sağlığını oluşturmaktır.

Hastanın yatak odasının perdesi bile önemli

Yüksek sesli televizyon ve radyonun gece açık olması, hastanın bütün gün aynı odada ve yatakta zaman geçirmesi de gece uykusunu bozar.

Çok yüksek ya da düşük ısı, açlık gibi durumlar önlenmelidir.



Gece geç saatte yemek ya da çay kahve gibi uyarıcılardan kaçınılmalıdır.

İleri yaşta ilaçların yan etkileri artabildiği için öncelikle uyku bozukluğunda ilaç dışı yöntemler denenmelidir.

Hastaların yeterli gün ışığı alması sorunun çözümüne önemli katkı sağlamaktadır.

Hastaların en azından gün içinde ışıklı ortamlarda bulunması, koyu renk perdeler kullanılmaması, gece uyuyup gündüz uyanık kalması sağlanmalıdır.

İLAÇ SONRAKİ KONU

Bu yöntemlerle düzelme sağlanamazsa ilaç tedavisine geçilebilir. İleri yaşta ilaçların yan etkileri artabileceğinden ilaç tedavisi başlanan hastaların doktor kontrollerini aksatmamaları, ilaçlarını doğru alıp almadıklarının dikkatli kontrol edilmesi, ilacın mümkün olan en düşük dozda ve en kısa süreyle kullanılması ve gerek olmadığında kesilmesi çok önemli..

DURUN PANİKLEMEYİN

Bu arada tek başına unutkanlık demans yani bunama anlamına gelmez. Demansta unutkanlık yanında karar vermede, konuşmada veya yön bulmada zorlanma gibi başka sorunlar da ortaya çıkar.