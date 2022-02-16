Gümüşsuyu Halı’dan doğa dostu proje

Şirketin doğada yok olması yıllar süren pet şişelerin geri dönüştürülerek yeniden kazanımına yardımcı olan Ecocycle koleksiyonu hem karbondioksit emisyonunun hem de su ve enerji tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunuyor.

Dayanıklı halılar

Plastik geri kazanımıyla çevre korunurken ekstra dayanıklı halılar tüketiciyle buluşturuluyor. Bunlara ek olarak Antitoz özelliğe sahip olan Ecocycle koleksiyonu iplikten kaynaklı tozlanmayı ve tüylenmeyi en aza indirerek evlerde ferah, temiz bir ortam oluşturmayı amaçlıyor. Modern ve vintage tasarıma sahip koleksiyon evlere farklı dizaynlar sunuyor. Gümüşsuyu Halı, ekstra dayanıklı ve şık tasarımları tüketicisinin beğenisine, en önemlisi de dünyanın yararına sunuyor. Ecocycle koleksiyonu ve daha fazlası Türkiye’nin her bölgesindeki İstikbal, Bellona, Mondihome ile Gümüşsuyu mağazalarında.