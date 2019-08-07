Gümüşhane’nin Tekke köyündeki yangında 3 evde hasar oluştu
Gümüşhane’nin merkeze bağlı Tekke köyünde çıkan yangında 3 evde hasar oluştu.07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:47
Gümüşhane’nin merkeze bağlı Tekke köyünde çıkan yangında 3 evde hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre merkeze bağlı Tekke köyü, Kaleönü mahallesinde Ali Erdem Soydaş’a ait 3 katlı evin önünde yakılan ateş kısa süre sonra rüzgarın etkisiyle eve sıçradı. Evin bitişiğindeki 2 eve daha ulaşan yangına Gümüşhane Belediyesi itfaiyesi ve takviye olarak Arzular-Kabaköy Belediyesi ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangında evler kullanılamaz hale geldi.
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