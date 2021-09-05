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Gündem Gümüşhane'den ayrılıp Giresun'a bağlanmak isteyen 2 köyde referandum
Gündem

Gümüşhane'den ayrılıp Giresun'a bağlanmak isteyen 2 köyde referandum

Gümüşhane'den ayrılıp başka bir ile bağlanmak için halk oylaması kararı alınan Günyüzü ve Üçtaş köylerinde yapılan seçimde, vatandaşların çoğu ayrılma yönünde 'evet' oyu kullanarak Giresun'a katılma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 11:08:00 -
Gümüşhane'den ayrılıp Giresun'a bağlanmak isteyen 2 köyde referandum

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Günyüzü ve Üçtaş köyleri muhtarlıklarının, Gümüşhane'den ayrılarak sınırları bulunan Giresun'un Doğankent ilçesine bağlanma talepleri üzerine İl İdare Kurulu, 4 Eylül'de ilgili köylerde seçim kararı aldı.

Giresun mu, Gümüşhane mi?

Kararın ardından bugün Üçtaş ve Günyüzü'nde yaşayan vatandaşlar, köylerdeki okullarda kurulan sandıklarda "evet" ve "hayır" pusulalarıyla oy kullandı.

Sandıktan Giresun çıktı

Sabah saatlerinde başlayan ve 17.00'de sona eren oy verme işleminin ardından Günyüzü köyündeki sandıklardan resmi olmayan verilere göre 272 "evet", 196 "hayır" oyu çıkarken 4 oy ise geçersiz sayıldı.

Üçtaş köyünde ise 474 kişi "evet", 33 kişi "hayır" oyu verirken 13 oy geçersiz sayıldı.

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Yorumlar

İbrahim Alkılıç

1990 Yılına kadar Giresuna Doğankent ilçesine bağlı iken; Referandum Kararı olmadan, her iki köyü Dönemin Adalet Bakanı M. Oltan Sungurlu’nun Siyasi hamlesiyle, bakan kararı ile Gümüşhane’ye bağladılar. Köylüler geri dönüş istediğinde ise dediler; oylama yapılacak. Vatandaş kararını sandıkta açık ve net ifade etti. Bundan sonra top siyasi irade de. Herhalde bu iki köy halkıyla siyasi irade mücadele etmeyi göze alamaz.
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