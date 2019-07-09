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Gümüşhane’deki ishal vakaları

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Dibekli köyünde içme suyu hattından kaynaklanan ishal vakaları ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.

09 Temmuz 2019 Salı 23:11
Gümüşhane’deki ishal vakaları

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Dibekli köyünde içme suyu hattından kaynaklanan ishal vakaları ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.


Yapılan açıklamada "6 Temmuz 2019 tarihinde başlayan ilimiz Dibekli köyü şebeke suyunun kirlenmesi nedeniyle su sanitasyon çalışmalarına devam edildi. İki kaynaktan beslenen şebeke suyunun 2. kaynağı olan sondaj kuyusundan alınan numune örneklerinde yüksek oranda Ecoli ve koliform bakteri rastlanması nedeniyle sondaj kuyu suyu kesilerek devre dışı bırakıldı. Diğer kaynak ana su deposu verilerek süper klorlamaya tabi tutuldu ve daha sonra otomatik klorlama cihazı devreye sokuldu. Aynı zamanda özel idare ekiplerince sondaj kuyusunun kirlenme sebebi tespit edildi temizleme çalışmalarına başlandı. Beraberinde diğer su kaynağının kaptaj temizliği ve güvenliği çalışmalarına devam edildi. Ayrıca köy çeşmelerinden içilebilir olanlar ile şebeke suyunun kaynatılıp soğutularak kullanılması hususunda halkın bilgilendirilmesi sağlandı" denildi.


Öte yandan bugün saat 16.00’a kadar hastanelere başvuran toplam hasta sayısının 138 olduğu ve bunların biri dışında tamamının ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 23:11
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