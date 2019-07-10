Gümüşhane’deki ishal salgının sebebi sondaj kuyusu çıktı

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Dibekli köyünde 145 kişinin rahatsızlanmasına sebep olan içme suyu sorunuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Hastalığın kaynağının drenaj değil, ilk gün numune alınamayan sondaj kuyusu olduğu ortaya çıktı.

İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 6 Temmuz’da başlayan olayın ardından bölgede sürekli numuneler alıp klorlama çalışması yaparken, İl Özel İdaresi ekipleri de salgına sebep olan sondaj kuyusunda kirlenme sebebinin tespit edilmesinin ardından temizleme çalışmalarına devam ediyor.

İki kaynaktan beslenen şebeke suyunun 2. kaynağı olan sondaj kuyusundan alınan numune örneklerinde yüksek oranda ekoli ve koliform bakteri rastlanmasının ardından sondaj kuyu suyu kesilerek devre dışı bırakılmıştı.

Daha önce aynı bakterilerin çıktığı drenajdan gelen su depoya verilerek süper klorlamaya tabi tutulup otomatik klorlama cihazının devreye alınmasının ardından kaptaj temizliği ve güvenliği çalışmaları devam ettiriliyor.

Ayrıca köy çeşmelerinden içilebilir olanlar ile şebeke suyunun kaynatılıp soğutularak kullanılması hususunda vatandaşların bilgilendirilmesi de sağlandı.

Bugüne kadar köyden başlıca ishal, halsizlik, sancı, bulantı, kusma, baş ağrısı, terleme şikayetleriyle Gümüşhane Devlet Hastanesine müracaat eden vatandaş sayısı 145’e yükselirken, hastanede bir kişinin yatarak tedavi edildiği, diğer hastaların tedavileri ayaktan düzenlenerek taburcu edildiği bildirildi.

Ekiplerle birlikte su kaynaklarında çalışma yapan Köy muhtarı Özer Aydurmuş, ilk etapta 2-3 kişi rahatsızlandığı için mevsimsel rahatsızlık olarak düşündükleri olayın günler geçtikçe sayı artınca durumun vahametinin ortaya çıktığını belirterek, “Ufak bir salgın ile başladı. İshal falan oldu. İlk etapta 2-3 kişi rahatsızlandı. Biz de mevsimsel rahatsızlık diye düşündük. Aradan 2-3 gün geçti sayı çoğalmaya başladı. Hastaneye başvurduk. Tedavileri ayakta görüldü. Sondaj kuyusuna kanalizasyon hattından mikrop bulaşmış. Şuanda çalışma devam ediyor. İlk 3 günden itibaren bütün ekipler sahada. İl Sağlık Müdürlüğü, Özel İdaremiz ekipleri müdürleriyle birlikte takipteyiz. Şimdilik sıkıntı bulunmuyor” dedi.

“Önünden kanalizasyon geçtiği için sızıntı oldu ve sondaja karıştı”

Köyde yeterli su kaynağı olmadığından önceki yıllarda karayolunun kenarında bir sondaj kuyusu açıldığını hatırlatan Aydurmuş, “Şu ana kadar bir sıkıntı yoktu. Önünden kanalizasyon geçtiği için sızıntı olduğunu ve suyun bozuk çıktığını ekipler bize söyledi. Elimizden geleni yapıyoruz. İlk gün tahlil alınamadığı için drenaja yöneldik. Buradaki mikrop oranı drenajdan daha yüksek çıktı. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Olay tespit edildi ve sondaj kuyusunda kirlilik belirlendi. Kısa zamanda çözmek için bütün kurumlarla çalışıyoruz. Kuyuların temizliği ve ilaçlaması yapılıyor. Bütün kurumlar elinden geleni yapıyor teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Sondaj kuyusundan kaynaklanıyormuş”

Salgın nedeniyle rahatsızlanan köylülerden Ruhi Doruk ise içme suyundan kaynaklı bir sıkıntı yaşadıklarını belirterek “Kurumlar olaya el koydu. Rahatsızlanan vatandaşlarımız Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi görüp evlerine döndüler. Bende aynı sıkıntıyı çektim. Karnım ağırdı, midem bulandı. Ayakta tedavi olup evimize döndük. Yetkililer sondaj kuyusundan kaynaklandığını söylediler” ifadelerini kullandı.

“İnsanların üzerinde psikolojik bir etki oldu, buradan biz daha su içemeyiz”

Sudan rahatsızlanan bir başka köy sakini Muammer Çelebi ise köylerinde yazın 150 hanenin yaşadığını, kaynak suyu içmek istediklerini dile getirerek, “21. yüzyılda etrafımız madenlerle çevrili biz kaynak suyu istiyoruz. Kuyu suyundan suyumuzu temin ediyoruz. Bu insanların üzerinde psikolojik bir etki oldu. Bu saatten sonra bu kuyu suyu temizlense de insanlar bu kuyudan gönül rahatlığıyla su içemeyecek. Başka bir yerden sondaj vurulmasını istiyoruz. Buradan biz daha su içemeyiz” şeklinde konuştu.