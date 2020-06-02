  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gümüşhane'de yolda cüzdan bulan kişi cüzdanı sahibine ulaştırdı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 16:24:36 -
Gümüşhane'de yolda cüzdan bulan kişi cüzdanı sahibine ulaştırdı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de bir kişi, kaldırımda bulduğu ve içinde bin lira olan cüzdanın sahibine ulaşmasını sağladı.

Şehir merkezinde yaşayan Cüneyt Tonyalı (36), sabah saatlerinde Osmanbey Caddesi transit yol üzerinde yürürken içinde bir miktar para ve nüfus cüzdanı olan cüzdan buldu.

Cüzdanı Gümüşhane Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne getiren Tonyalı, yetkililer vasıtasıyla cüzdanı sahibine ulaştırdı.

Kayıp cüzdanını teslim alan Hasan Kaya, emekli olduğunu ve alışveriş için köyünden şehir merkezine geldiğinde cüzdanını kaybettiğini söyledi.

Cüzdanı bulunduğu için çok memnun olduğunu dile getiren Kaya, Tonyalı ve zabıta ekiplerine teşekkür etti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı