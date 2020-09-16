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Aktüel Gümüşhane'de yoğun alanlar ve sokakta sigara içmek yasaklandı
Aktüel

Gümüşhane'de yoğun alanlar ve sokakta sigara içmek yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 14:08:13 -
Gümüşhane'de yoğun alanlar ve sokakta sigara içmek yasaklandı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işlek cadde ve sokaklarda 18 Eylül'den itibaren sigara içilmesi yasaklandı.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu, kentte salgının önlenmesine yönelik çalışmaları değerlendirdi.

İlde yürütülen çalışmalara ilave tedbirlerin tartışıldığı toplantıda, caddelerde sigara dumanının üflenmesi nedeniyle diğer vatandaşlara virüsün bulaşma riskinin artması nedeniyle il merkezinde, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlara ilişkin yeni kararlar alındı.

Kararlar kapsamında, Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile Zafer Meydanı'nda kahvehane ve çay ocaklarının önlerindeki sigara içilebilir açık alanlar dahil Kovid-19 salgınını önlemek, bulaşmayı azaltmak, maskelerin düzgün biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla 18 Eylül'den itibaren salgın dönemi boyunca sigara içmenin, kıraathane, kahvehane ve çay ocakları gibi iş yerleri dışına (kaldırım, yol, boş alan vb.) oturmak amacıyla masa, sehpa, tabure, sandalye konulmasının, çay ve benzerlerinin servisinin yasaklanması kararlaştırıldı.

Kararlara aykırı davranan kişilere idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.

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