Gümüşhane’de yarın okullar tatil mi? (27 Aralık Perşembe)

Gümüşhane’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle okullara gitmekte zorlanan öğrencilere son dakika müjdesi Gümüşhane Valiliğinden geldi. Peki Gümüşhane’de yarın okullar tatil mi? Son dakika Gümüşhane okullara kar tatili haberi...

Türkiye'nin pek çok bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle öğrenciler okullara gitmekte zorluk çekiyor. Kar nedeniyle köy yollarının kapandığı Gümüşhane'de yarın okulların tatil olup olmayacağı merak ediyordu. Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il merkezi ve ilçelerde, aşırı soğuk, buzlanma ve beklenen kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyete meydan verilmemesi amacıyla tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında, eğitim-öğretime yarın ara verileceği belirtildi. Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.