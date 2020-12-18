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Aktüel Gümüşhane'de uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı
Aktüel

Gümüşhane'de uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 14:38:40 -
Gümüşhane'de uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışmalarını sürdüren Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde Y.E.M. ve U.İ.Y'yi satışa hazır paketlenmiş bir miktar esrarla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Gümüşhane Adliyesine sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

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