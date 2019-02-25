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Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Gümüşhane'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 300 ecstasy hap ve 18,62 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 18:53
Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kent merkezi ve bazı ilçelere uyuşturucu nakli yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip de yapan ekipler, operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şüphelilerin bulunduğu araç durduruldu, T.A ve B.C., gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında, 300 ecstasy hap, 18,62 gram sentetik uyuşturucu 'skunk' ele geçirildi. Yapılan soruşturmada, şüphelilerin hapları il dışından getirdikleri ve Gümüşhane'de satmaya çalıştıkları belirlendi. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüpheli B.Ç.'nin daha önce benzer suçlardan hapis yattığı ve 3 ay önce cezaevinden çıktığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 18:53
  1. İstanbul
  2. Gümüşhane
  3. uyuşturucu operasyonu
  4. gözaltı

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