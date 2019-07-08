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Gümüşhane'de minibüs devrildi: 1 ölü, 18 yaralı

Gümüşhane'de minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6'sı çocuk 18 kişi yaralandı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:46
Gümüşhane'de minibüs devrildi: 1 ölü, 18 yaralı

Kelkit ilçesinin Sökmen köyünden ilçe merkezine giden Davut Sağlam (71) idaresindeki minibüs, ilçe merkezi yakınlarında yol kenarındaki şarampole devrildi.

Kazada, minibüste bulunanlardan Hamza Vural (71) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sürücü Sağlam ile araçta bulunan Gülhanım (70), Coşkun (71), Elif Rüveyda (3), Zeynep Hafza (1) ve Hanım Sökmen (31), Remzi (75), Recep (76) ve İsmail Batır (69), Ayşe (70) ve İbrahim Sayman (69), Hatice (12), Fatmanur (18), Rabia (16), Havva (8) ve Zöhre Sağlam (44), Eren Üstün (11) ve Muammer Vural (68) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kelkit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Sağlam ile Remzi Batır, buradaki ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildi.

 

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:46
  1. Kelkit ilçesinin Sökmen köyü
  2. 112 Acil Servis ekipleri
  3. Kelkit Devlet Hastanesi
  4. Gümüşhane Devlet Hastanesi
  5. Gümüşhane

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