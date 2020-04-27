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Aktüel

Gümüşhane’de Jandarma ekipleri 70 adet sikke ele geçirdi

Gümüşhane’de Jandarma ekipleri devriye gezerken tarlada bulunan şahsın kaçmasından şüphelenince yaptığı aramada 1 adet altın arama detektörü ile 70 adet sikke gele geçirdi.

2020-04-27 15:45:19 -
Gümüşhane’de Jandarma ekipleri 70 adet sikke ele geçirdi

Gümüşhane’de Jandarma ekipleri devriye gezerken tarlada bulunan şahsın kaçmasından şüphelenince yaptığı aramada 1 adet altın arama detektörü ile 70 adet sikke gele geçirdi.


Alınan bilgiye göre, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığına bağlı Şiran İlçe Jandarma, Yeşilbük Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş timleri önleyici kolluk devriyesi esnasında yol kenarındaki tarlada bulunan bir şahsın devriyeyi görüp kaçmaya başlamasının ardından şahsı yakalamak için harekete geçti. Kovalamaca sonucunda M.T isimli şahıs ve 1 adet altın arama detektörü ele geçirildi. Şiran Cumhuriyet savcısının talimatı ile şüpheli M.T. isimli şahsın Yeşilbük Beldesi’ndeki evinde yapılan aramada 70 adet sikke ele geçirildi.


Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli M.T. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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