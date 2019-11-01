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Yerel

Gümüşhane'de iki ayrı trafik kazası: Yaralılar var

Gümüşhane'de meydana gelen iki trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

2019-11-01 17:13:00 -
Gümüşhane'de iki ayrı trafik kazası: Yaralılar var

Kelkit'ten il merkezine giden Fatma Dağ'ın (57) kullandığı otomobil, Yeniköy yakınlarında karşı yönden gelen Süleyman Koyun (39) idaresindeki kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Abdullah (84) ve Filiz Demirbulut (69) ile kamyonetteki Yusuf Koyun (65) ve Adil Taflan (43) yaralandı.

Kamyonet şarampole devrildi

Kürtün'den il merkezine giden Mehmet Günay'ın kullandığı kamyonet, Canca Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada Sapmaz köyü muhtarı Günay ile Beytarla köyü muhtarı Mustafa Veyis ve Necmi Ateş hafif yaralandı.

İki kazada yaralanan 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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