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Aktüel

Gümüşhane'de heyelan riskine karşı iki bina boşaltıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 17:12:29 -
Gümüşhane'de heyelan riskine karşı iki bina boşaltıldı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de inşaat yapılan alanın üst kısmında meydana gelen heyelan nedeniyle çevresindeki iki bina boşaltıldı.

Karşıyaka Mahallesi Bahçeli Sokak'ta devam eden bir inşaatın arka kısmındaki yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi, yapının içerisine doldu.

Maddi hasar meydana gelen olayın ardından inşaattaki çalışma durduruldu. AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Gümüşhane Belediyesi zabıta ekipleri alanda incelemede bulundu.

İncelemenin ardından, 29 Şubat'ta da aynı olayın yaşandığı inşaatın yan tarafındaki iki binanın tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi. Binalarda yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

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