THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Gümüşhane'de faciadan dönüldü! O patlayıcıları taşıyanlar hakkında karar verildi

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde bir kamyonette ele geçirilen patlayıcı maddelere ilişkin gözaltına alınan iki kişi hakkında karar verildi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 18:21
Gümüşhane'de faciadan dönüldü! O patlayıcıları taşıyanlar hakkında karar verildi

Gümüşhane'de bir kamyonette ele geçirilen patlayıcı maddelere ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, Şiran ilçesinde 5 Ekim'de, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yürüttükleri yol emniyet ve kontrol devriyesi sırasında bir kamyoneti şüphe üzerine durdurdu.

Kamyonetin Şiran ilçesinden Giresun'un Alucra ilçesine gittiğini tespit eden ekipler araçta yaptığı aramada, bagaj kısmında 50 kilogramlık çuvallar içerisinde gübre ibareli 500 kilogram amonyum nitrat, 500 gram paketler halinde 40 kilogram kapsüle duyarlı patlayıcı dinamit ve bu dinamitleri patlatmaya yarayan yaklaşık 200 metre dinamit patlatma kablosu ele geçirdi.

Olayla ilgili kamyonet sürücüsü Ü.G ve patlayıcı maddeleri sürücünün şantiye inşaatına götürmesini istediği ileri sürülen şantiye şefi A.D. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "Tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması ve el değiştirmesi" suçundan tutuklandı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 18:21
  1. Giresun
  2. Gümüşhane
  3. izinsiz patlayıcı taşıyan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    1. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    2. Meteoroloji uyardı! Suriye üzerinden..
    3. FETÖ davasında skandal ifade: İsrail..
    4. Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman saat..
    5. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı..
    6. Doğuş Grubu: Enflasyonla mücadelede..
    7. Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman..
    8. KPSS ortaöğretim soruları nasıldı?
    9. Afrika ülkesinde katliam gibi kaza!..
    10. Suudi Arabistan Başkonsolosluk..
    11. İHH'dan Gazzeli 2 bin öğrenciye..
    12. CHP'li başkan istifa etti
    13. Başakşehir Fenerbahçe maçında VAR..
    14. Gümüşhane'de faciadan dönüldü! O..
    15. BİM Şok aktüel indirim ürünleri..
    16. Afyon'da cinsel istismar davasında 1..
    17. Seyir halindeyken reklam tabelasıyla..
    18. Erdoğan'dan Kaşıkçı açıklaması:..
    19. Kocaeli'de korkutan anlar! Doğalgaz..
    20. Beklentilerin altında kalan Real..
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!
    Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu