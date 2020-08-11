  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 20:59:54 -
Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kızılca köyünde bazı kişilerin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Köyde testi pozitif çıkan 5 vakayla temaslı 23 kişinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, filyasyon çalışmaları sonucunda, kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla köyün saat 18.00'den itibaren karantinaya alınmasına karar verildiği kaydedildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Cemil Bayık öldürüldü' iddiası!
Gündem

'Cemil Bayık öldürüldü' iddiası!

Terör örgütü PKK'nın 2 numaralı ismi Cemil Bayık'ın, TSK'nın yaptığı operasyonla öldürüldüğü iddia edildi.

Sürücülere güzel haber! İndirim geliyor
Ekonomi

Sürücülere güzel haber! İndirim geliyor

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların evde kalması sonrası trafik sigorta şirketleri hasarsızlık sebebiyle büyük kar elde etmeye başladı...
Merkez Bankası'ndan kritik hamle: Sıfırlandı!
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan kritik hamle: Sıfırlandı!

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada "Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı ba..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı