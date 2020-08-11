Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kızılca köyünde bazı kişilerin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Köyde testi pozitif çıkan 5 vakayla temaslı 23 kişinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, filyasyon çalışmaları sonucunda, kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla köyün saat 18.00'den itibaren karantinaya alınmasına karar verildiği kaydedildi.