  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gümüşhane'de altın arama dedektörüyle yakalanan kişinin evinde 70 sikke bulundu

2020-04-27 15:53:32 -
Gümüşhane'de altın arama dedektörüyle yakalanan kişinin evinde 70 sikke bulundu

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de, altın arama dedektörüyle yakalanan kişinin evinde 70 tarihi sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Şiran ilçesinin Yeşilbük beldesinde devriye görevi yürüten jandarma asayiş timleri, yol kenarındaki tarlada bulunan bir şahsın kendilerini görünce kaçtığını farketti.

Harekete geçen ekipler, bir süre kovaladığı M.T'yi (30) elinde altın arama dedektörüyle yakaladı.

M.T'nin evinde yapılan aramada 70 tarihi sikke ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine altın arama dedektörü ile sikkelere el koyulurken şüpheli M.T, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı